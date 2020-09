Iachini: “Kouame meritava il gol. Giochiamo senza regista, vogliamo essere imprevedibili”

“Biraghi l’abbiamo riportato a casa – ha detto Beppe Iachini in sala stampa nel post gara di Fiorentina-Torino -, vogliamo valorizzarlo. Stiamo cercando di far crescere chi è arrivato da poco. Pezzella ha avuto un problema al piede contro la Reggiana, purtroppo non ha recuperato. Fascia a Ribery? Avevo solo due soluzioni, darla a Chiesa o Milenkovic ma ho scelto chi ha esperienza ed era vicino all’arbitro. Kouame ha fatto una grande gara, meritava il gol. Duncan? Noi a gara in corso non giochiamo con un vero e proprio regista. Vogliamo essere imprevedibili”.

PEDULLÀ: “IACHINI HA UN GRANDE PREGIO. MENTRE GLI ALTRI PARLANO, LUI LAVORA”