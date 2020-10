Iachini ha provato Callejon titolare, modulo 3-5-2. In attacco ballottaggio, Amrabat sempre regista

Secondo quanto riportato da Radio Bruno nell’allenamento di oggi Beppe Iachini ha provato la formazione anti Spezia. Confermato il modulo 3-5-2 con Dragowski in porta, difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Caceres con il capitano viola che finalmente farà il suo debutto in questo campionato dopo l’infortunio. A centrocampo Amrabat regista con Castrovilli e Bonaventura mezz’ali. Biraghi esterno a sinistra e Callejon a destra. Mentre si dava quasi per scontata la titolarità di Lirola, nell’allenamento di oggi è stato provato lo spagnolo largo a destra nei cinque di centrocampo. In attacco Ribery a sostegno di uno tra Vlahovic e Kouame, anche loro in ballottaggio.

