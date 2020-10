Chiesa bussa cassa. Chiesto il pagamento dello stipendio dei 5 giorni di ottobre alla Fiorentina

La separazione tra Federico Chiesa e la Fiorentina sta diventando una triste telenovela. Non certo per il dispiacere che ha provocato, specie in una larga parte di tifoseria, ma per i fatti da cui è stata contornata.

Proviamo a farne un breve riassunto.

In primo luogo il presidente Commisso ha detto più di una volta di non aver ricevuto nemmeno un messaggio dal giocatore e che i due non si sono incontrati neanche quando stavano a pochi metri di distanza, tipo al Franchi per la partita dell’Italia contro la Moldavia. Ma, non è finita qua, c’è di più. Addirittura, il bianconero ha richiesto che gli fosse mandata la documentazione da firmare a Coverciano pur di non presentarsi nella sede viola per evitare l’incontro con i dirigenti della Fiorentina,

Ma la telenovela non è finita qua. Oggi aggiungiamo un nuovo capitolo a questa storia.

Il giocatore avrebbe chiesto il pagamento al club viola anche dei primi cinque giorni di ottobre secondo quanto riportato da Fiorentinanews.

Qualcuno potrà pure dire che, teoricamente, ha ragione lui. Nella pratica però, di solito, non funziona così. Del resto sei andato a sottoscrivere un importante contratto con la Juventus e quei cinque giorni di arretrati non è che costituiscano una somma per te vitale per andare avanti. Quindi non è così normale, almeno nel calcio, che uno faccia una richiesta del genere. Sopratutto, se il “ritardo” del passaggio alla Juventus non è certo dovuto ad impedimento della Fiorentina.

La famiglia Chiesa, d’altronde, ha sempre dimostrato un certo attaccamento ai soldi…

