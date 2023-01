I punti irrisolti sono legati a Commisso sul nuovo Franchi: si attende l’incontro con Nardella

I punti irrisolti insomma sono legati a Commisso: la Fiorentina resta o trasloca durante i lavori? Sarà interessata a gestire l’area commerciale del nuovo Campo di Marte magari investendoci? Dal club tutto tace e ormai da diverso tempo. Commisso un anno fa disse «senza controllo non metto un penny», in compenso quando vide i progettisti di Arup non negò la sua ammirazione. «Commisso? L’ho visto allo stadio contro il Torino e conto di rivederlo presto», ha detto ieri Nardella. Forse già questa settimana, magari prima del Fiorentina-Torino bis (stavolta in Coppa Italia) in programma mercoledì al Franchi. Da lì, dal prossimo incontro Nardella-Commisso usciranno altre novità. Anche perché Arup, come scrisse Palazzo Vecchio, «entro febbraio dovrà completare la redazione dei documenti necessari per l’appalto integrato», tra cui il cronoprogramma dei lavori da redarre anche in base alle scelte del club. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

