I giornali se ne sono accorti, pagelle Vlahovic: “Ha smarrito entusiasmo e ardore della Fiorentina”

Stecca Dusan Vlahovic contro il Genoa. Lo scrive TMW, senza gol, con una grossa occasione non capitalizzata e poco altro la sua prestazione. Da 5 in pagella di TMW, al pari del Corriere della Sera: “Non si sblocca: 4 partite, è il digiuno più lungo della stagione”. Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport: “Lui fa qualcosina per la squadra, la squadra ancora meno per lui. Chimica preoccupante. Una palla-gol autoprodotta e la faccia triste dopo il cambio”. Si accoda il Corriere dello Sport: “In area non è mai pericoloso, spesso è anonimo, ha smarrito l’entusiasmo e l’ardore dei tempi di Firenze”. Per Tuttosport, invece, la prova del serbo è sufficiente: “Attacca la profondità, si sbatte e nel finale sfiora il gol”.

I VOTI DI VLAHOVIC

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

