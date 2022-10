La Fiorentina ha diramato a lista dei convocati per la partita contro la Lazio in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Italiano non recupera Sottil mentre ci sono a disposizione sia Igor, uscito acciaccato dalla gara di Conference League, e sia Barak che non è partito per la Scozia per un’affaticamento.

