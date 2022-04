Ha perso la Roma, ha perso la Lazio. A Salerno la Fiorentina ha buttato via una grande occasione

C’era una strana sensazione che accompagnava la trasferta di Salerno e la Fiorentina ci è cascata in pieno. La Salernitana, d’altronde, era obbligata a vincere e il primo tempo ha certificato un distacco abissale per motivazioni e preparazione dell’incontro. Nella ripresa la squadra di Italiano è riuscita a raddrizzarla e a dare a più riprese l’impressione di poterla portare a casa, salvo poi sciogliersi sotto il primo sole caldo stagionale per via di un grossolano errore difensivo.

Sfida compromessa, tre punti alla Salernitana e la fortissima sensazione di aver buttato via un fine settimana più che favorevole. Delle dirette rivali all’Europa, quella secondaria checché ne dica Allegri, ha vinto solamente l’Atalanta mentre le due romane hanno perso entrambe. Peccato perciò che la Fiorentina non sia riuscita a portare a casa nemmeno un punto da un turno che, classifica alla mano (ma solo quella, vista la forma degli avversari) appariva propizio per allungare.

Invece no, domenica rovinata e seconda battuta d’arresto consecutiva dopo la sconfitta di coppa con la Juventus. Il fitto calendario della Serie A però offre subito un’occasione di redenzione: mercoledì alle 18 arriva l’Udinese al Franchi, si recupera la sfida della 20^ giornata. Per non perdere posti (e credibilità) nella corsa all’Europa, sarà necessario invertire da subito la marcia, magari appoggiandosi al fattore Franchi che più di una volta in questa stagione è stato d’aiuto. Lo riporta TMW

