Gudmundsson vede l'Inter, la Fiorentina ritroverà il suo top player ma che ne sarà di Beltran?

L'islandese è prossimo al rientro, potrebbe tornare a disposizione per la partita con i nerazzurri. L'argentino tornerebbe in panchina

La cosa interessante della Fiorentina che sta volando in alto in classifica in campionato è che parliamo di una squadra con grossi margini di crescita. Perché è vero che in casa viola sta funzionando tutto a meraviglia, ma i gigliati hanno ancora un paio di carte da giocarsi da qui a fine stagione. E questo perché Pongracic, il grande acquisto in difesa, ancora non si è mai visto, perché Colpani deve ancora entrare appieno nei meccanismi, soprattutto, perché la Fiorentina ha praticamente solo vinto nell’ultimo mese e mezzo senza quello che dovrebbe essere uno dei suoi uomini simbolo: Albert Gudmundsson.

In tanti hanno temuto il peggio quando lo hanno visto accasciarsi dolorante toccandosi la parte posteriore della coscia destra al 6’ della partita contro il Lecce dello scorso 20 ottobre. E alla fine gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di grado lieve/moderato proprio a carico dei flessori. Da allora Gudmundsson sta proseguendo con il programma di riabilitazione e mette nel mirino il suo rientro che potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.

Mentre la squadra sta godendo di una settimana di riposo, Gudmundsson continua a lavorare per poter tornare a disposizione di Raffaele Palladino. Il ragazzo dovrebbe tornare a correre regolarmente sui prati del Viola Park già dalla prossima settimana. Il diktat dello staff tecnico, comunque, è quello di optare della massima prudenza, anche perché Beltran, che sta sostituendo l’islandese, non lo sta facendo rimpiangere. Diventa dunque difficile ipotizzare una sua convocazione per le partite contro Como (alla ripresa dopo la sosta) e Pafos. È molto probabile che Gudmundsson torni a disposizione al 100% per la partita contro l’Inter al Franchi del primo dicembre.

Lo riporta calciomercato.com

Kayode: “Sto bene ma la condizione si trova giocando. Sono felice per Comuzzo e Dodò”

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