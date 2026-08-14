Grosso: "Kean? è un attaccante molto forte e io ai giocatori forti chiedo grande responsabilità"

Il tecnico viola analizza il 4-1 al Benevento e promuove l’atteggiamento della squadra, chiedendo però maggiore attenzione e crescita collettiva

Al termine della gara contro il Benevento, il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Gol provati in allenamento: quanto è soddisfatto?

“Ci teniamo le cose positive fatte anche se c'è ancora tanta strada da fare. Possiamo ancora crescere ma la gara è stata seria e giocata con impegno. Noi bravi a sbloccarla e trovare subito il raddoppio. Dobbiamo migliorare nell'attenzione, non possiamo permetterci di staccare perché siamo giovani".

Quanto pesa il gol di Kean?

“Per me è un attaccante molto forte e io ai giocatori forti chiedo grande responsabilità, perché devono tirare avanti tutto il gruppo. Siamo nuovi, ci vorrà tempo, ci saranno difficoltà. Ma vogliamo costruire qualcosa di bello e da Kean mi aspetto tanto".

Secondo lei si può rischiare con un centrocampo solo di qualità o servirà più equilibrio?

“Su Fagioli e Oulai non voglio essere vago ma siamo ancora all'inizio e devo scoprirli. Ancora ci dobbiamo conoscere, anche se in certe situazioni sembriamo già una squadra consolidata. Per me la solidità non te la dà un singolo, ma tutti i giocatori che fanno una fase. Nella mia testa voglio tutti giocatori bravi che giocano insieme".

Che pensa della partita di Gudmundsson?

“Alterna cose molto bello ad altre che può far meglio perché pretendo tanto da chi ha qualità. In certi momenti non diamo la sensazione di grande legame".

Come stanno Joao Mario e Atta?

“Non hanno niente di grave, solo precauzione".

Che pensa di Ndour?

“Ha un grandissimo potenziale e sta migliorando tecnicamente. Oggi lui e Brescianini hanno dato grande sostanza e generosità, raddoppiando quando gli avversari creavano superiorità sugli esterni".

Che debutto ha visto di Mastantuono?

“È entrato in un momento non facile, dove abbiamo allentato un po' i giri. Ha un potenziale grandissimo, viene da un trasferimento importante e con un passato in due top club come River e Real. E' qui da poco e cercheremo di capire bene come usarlo".

Lo riporta tuttomercatoweb.com