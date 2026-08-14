Grosso: "Abbiamo entusiasmo e idee chiare. Mastantuono? bisogna trovare il modo di inserirlo"

Il tecnico viola promuove la squadra ma chiede ancora lavoro e crescita, soffermandosi poi su Croci e Mastantuono

«Siamo contenti, c’è grande entusiasmo e abbiamo le idee chiare. Abbiamo fatto belle cose, in altre dobbiamo migliorare. C’è tempo, ma serve lavorare molto». Fabio Grosso commenta così il 4-1 della Fiorentina sul Benevento al Franchi, risultato che permette ai viola di proseguire il proprio cammino in Coppa Italia.

L’allenatore si sofferma anche su Croci, giocatore più giovane della storia ad esordire in viola: «Croci è con noi dall’inizio, ha delle belle qualità e ha messo generosità e disponibilità. Sono qualità che, insieme a quello che esprime, lo porteranno lontano».

Grosso guarda poi alle caratteristiche della rosa e alle possibili necessità sul mercato: «Necessitiamo di giocatori che trovino l’ampiezza. Qualcos’altro succederà, nel frattempo vogliamo farci trovare pronti con le caratteristiche che abbiamo adesso».

Infine, un passaggio obbligato su Mastantuono, talento atteso che ha già mostrato personalità nonostante la giovane età: «Mastantuono non sembra così giovane com'è relamente, ha personalità e carisma, oltre a qualità individuali molto elevate. Bisogna trovare il modo di relazionarlo con la squadra».