Graziani: “Vorrei che Italiano chiamasse la Fiorentina a colloquio. C’è tanto lavoro da fare per l’Europa”

Ciccio Graziani, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi piacerebbe sentire qualche volta da Italiano un segnale forte. Vorrei che il mister si facesse sentire per richiamare la società al colloquio: c’è tanto lavoro da fare una volta approdati in Europa. Se potessi dargli un consiglio, oggi sarebbe questo. Diventerebbe un capopopolo identificandosi nella realtà in cui lavora”.

