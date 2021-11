Graziani: “Vlahovic alla Juventus? Non mi importa dove andrà. Finché starà a Firenze lo sosterrò”

Ciccio Graziani, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MILAN “La Fiorentina deve fare la sua partita contro il Milan cercando di mettere in difficoltà una squadra molto forte. Il fatto che i rossoneri vengano a Firenze per fare la partita ci può avvantaggiare, possono lasciare degli spazi”.

JUVENTUS “Ci rifacciamo sull’arbitro ma la verità è che siamo stati dei salami sia in occasione del rosso a Milenkovic che sul gol”.

VLAHOVIC “Dove va non mi importa. Finché è un giocatore della Fiorentina lo applaudo e lo sostengo, poi se la Juventus porta i soldi che servono a me va bene”.