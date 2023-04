Graziani: “Vinciamo 2-0 contro la Cremonese. Basilea? Gli svizzerotti son bravi a fare orologi e cioccolata”

Ciccio Graziani, ex allenatore e giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della gara della squadra viola contro la Cremonese di Coppa Italia. Le sue parole:

“Voglio fare il pronostico, si vince 2-0 domani contro la Cremonese, sarei andato volentieri allo stadio ma sarà a Mediaset, mi auguro che sia una bella partita e che la gente si diverta. Sarò in studio a mi divertirò fare qualche domanda a trabocchetto a Barone ed a Pradè. La Fiorentina a Monza è stata troppo brutta per essere vera, la squadra si è adagiata dopo il passaggio del turno. Sullo 0-3 contro il Lech Poznan ho avuto paura, sarebbe entrata nella storia di questa società una sconfitta cosi.

A Monza è stato solo un episodio, siamo quasi in finale di Coppa Italia e in Conference ce la giochiamo alla pari, se c’è la Fiorentina quella vera ce la possiamo fare, non possiamo avere paura degli svizzerotti, loro sono bravi a fare gli orologi e la cioccolata, loro non hanno la nostra fantasia e creatività.

Se fossi l’allenatore starei attento a questo aspetto qui, la squadra non deve mollare, devi essere bravo ad ottenere sempre il massimo, dobbiamo arrivare prima del Torino e prima del Bologna come traguardo. Dobbiamo finire bene, il rammarico è quello dell’inizio del campionato altrimenti saremmo stati in lotta per altri obiettivi”

