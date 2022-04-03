Graziani: "Sottil si intestardisce troppo. Fossi stato in Cabral me lo sarei mangiato vivo"

Le parole di Ciccio Graziani dopo il successo della Fiorentina contro l'Empoli grazie al gol di Nico Gonzalez

Ciccio Graziani, ex centravanti viola, è intervenuto ai microfoni di RTV38 per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la vittoria contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "L'Empoli è una bella squadra da veder gioco, ma la Fiorentina ha portato a casa un risultato importantissimo. Fossi stato al posto di Cabral Sottil me lo mangiavo vivo. Lì me la devi mettere la palla in mezzo per fare gol. Sottil mi piace, ma è troppo individualista: deve imparare a cogliere i momenti topici. In quell'occasione passando il pallone avrebbe fatto un capolavoro. Sottil ogni tanto si intestardisce, deve giocare di più il pallone. Oggi osservavo Cabral. È stato servito troppo poco, quando spostiamo il pallone sugli esterni tergiversiamo troppo. Secondo me il brasiliano soffre il modo di giocare di alcuni giocatori"

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/gonzalez-finalmente-torna-al-gol-la-fiorentina-batte-lempoli-e-continua-la-sua-corsa-per-leuropa/171183/