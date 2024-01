Graziani sicuro: “Nzola e Beltran non sono pervenuti. Se non iniziano a segnare la Fiorentina crolla”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo Fiorentina-Bologna, queste le sue parole:

“Non so se prenderei Pavoletti dal Cagliari, prenderei più facilmente Lapadula. L’ho detto anche a Italiano ieri sera in diretta, io non sono ottimista per il futuro, se quei due non iniziano a segnare noi non faremo gli stessi punti fatti nel girone di andata. I due attaccanti non sono pervenuti, in 2 hanno fatto 4 gol, Colpani da solo ne ha fatti più di loro due, il problema è capire se dobbiamo avere ancora fiducia perchè possono migliorare, altrimenti dobbiamo trovare un altro attaccante che sia produttivo, alla lunga diventa dura. Anche ieri sera le occasioni più grandi ce le hanno avute i difensori.

Ikonè ha finito i bonus, non si capisce se sia carne o pesce, è molto discontinuo, deve fare le cose semplice, non si deve avventurare in cose difficili. Nzola va cambiato, è andato in confusione mentale anche se ieri sera non mi è dispiaciuto, ieri sera è entrato bene in partita. Adesso va fatta una scelta, se società e allenatore pensano che questi due ragazzi possano migliorare allora vanno tenuti sia lui che Nzola altrimenti va preso un centravanti da 10 gol in un girone.

Penso che Christensen il prossimo anno può prendere il posto di Terracciano. Kean? La Juventus non te lo da, a meno che non lo compri ma non so se la Fiorentina possa essere interessata a spendere ancora per l’attaccante ma se lo prendi non sbagli di un centimetro. Se oggi vendessi Nzola e Beltran avrebbero un valore molto più basso rispetto a quanto li hai pagati”

