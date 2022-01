Graziani: “Sconfitta contro il Torino ci sta, nessun problema. Napoli? Se ci snobbano le buscano”

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Positivi? Se fai tana libera tutti e ognuno va dove gli pare, chi a Dubai, chi alle Maldive, poi è normale che escono tutti questi positivi. Sconfitta contro il Torino? Non sono per niente preoccupato, ci può stare una partita cosi, abbiamo 32 punti con una partita da recuperare e siamo vicino alla Juventus, se ce lo avessero detto a inizio campionato non ci avremmo creduto. A Torino una giornataccia, si tratta di un’incidente di percorso, partite cosi sono salutari, una grande bella svegliata. Italiano ha sicuramente fatto vedere gli errori e avrà parlato alla squadra. Non dico che me lo aspettavo ma dopo le vacanze ci può stare. Il Napoli? Una squadra forte ma se ci snobbano le buscano” conclude Graziani.

