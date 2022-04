Graziani promette: “Se Italiano fa diventare un giocatore anche Kokorin vado a piedi dove volete”

Ciccio Graziani ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Napoli, le parole dell’ex attaccante viola e campione del mondo a Radio Bruno:

Cabral ha fatto un gioiello contro il Napoli, ha messo la palla in un posto dove Ospina non poteva arrivare, lui voleva metterla esattamente li, in quel preciso posto. Sono contento per lui e per Ikonè, sono giocatori validi e noi pretendiamo tutto e subito ma va considerato l’ambientamento. A Roma con Falcao è successa la stessa cosa. Tante volte siamo troppo frettolosi. Un plauso va fatto alla società e a Italiano per il lavoro che stanno facendo. Io giuro che che se mi fa diventare giocatore anche Kokorin vado a piedi dove volete. Adesso Cabral può giocare tranquillamente tutte le prossime partite, sono giovani ed è il loro lavoro, poi magari più in la si può alternare con Piatek, su questo mi fido di Italiano, lasciamo che sia lui a decidere”

MORALE ALTO NELLA DELLA FIORENTINA