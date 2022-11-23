Graziani non è d'accordo: "Se pensi che la Fiorentina possa lottare dal settimo posto in su sei fuori strada"

Ciccio Graziani ha analizzato i temi attuali in casa Fiorentina, dal mercato fino alle ambizioni della società

L'ex giocatore della Fiorentina e campione del mondo dell'82, Ciccio Graziani, ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Il mercato di gennaio è un mercato difficile, ci sono pochi giocatori importanti, Luis Alberto mi stuzzica, mi piace da morire ma non so cosa pensa la Fiorentina in merito, lui farebbe fare il salto di qualità a tutte le squadre. Sabiri non sposta nulla, alla Fiorentina rischierebbe anche di non giocare. Se noi pensiamo che la squadra giochi dal settimo posto in su siamo fuori strada.

La Lazio te lo dà Luis Alberto, ma servono soldi sia per il cartellino che per l'ingaggio, non prende meno di 2 milioni di euro. Io mi spero e mi auguro che anche senza mercato questa Fiorentina riesca a migliorare come squadra, fino ad ora siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, la squadra non è più scarsa dello scorso anno eppure abbiamo fatto peggio, questa squadra deve rendere di più"

L'ANNUNCIO DI LADY RADIO

https://www.labaroviola.com/lady-radio-annuncia-fiorentina-ha-deciso-di-non-andare-piu-a-moena-decisione-gia-comunicata/193525/