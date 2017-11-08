Graziani: "Non capisco Pioli, contro la Roma perdi e togli Chiesa? Deve giocare Babacar titolare"

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina e su Pioli:“La Fiorentina contro la Roma non mi è dispiaciuta, il problema è stato il secondo tempo, approccio sbagliat...

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina e su Pioli:

“La Fiorentina contro la Roma non mi è dispiaciuta, il problema è stato il secondo tempo, approccio sbagliato e non mi sono piaciuti i cambi, stai perdendo e togli Chiesa? Io avrei messo Babacar e avrei tolto un centrocampista, anche perchè, continuo a dire che Simeone non è una prima punta e non può giocare da solo. Quando c’è Thereau va un po’ meglio, ma in questa squadra dovrebbe giocare titolare Babacar perchè è una vera prima punta, invece Pioli l’ha messo addirittura a fare l’ala."