Graziani: "L'inutilizzo di Pedro mi spaventa. Ingiusta la multa a Chiesa, dovrebbero darla agli arbitri che sbagliano"

Queste le parole del grande ex della Fiorentina Ciccio Graziani a Radio Bruno: "Contro il Brescia si sono viste molte difficoltà in fase offensiva, nonostante questo con un pizzico di fortuna potevamo...

Queste le parole del grande ex della Fiorentina Ciccio Graziani a Radio Bruno: "Contro il Brescia si sono viste molte difficoltà in fase offensiva, nonostante questo con un pizzico di fortuna potevamo portare a casa la partita. Ribery e Chiesa? Se non sono nella giornata positiva la squadra fatica a creare occasioni da goal. Vlahovic? È una validissima alternativa. L'inutilizzo di Pedro mi spaventa, l'investimento è stato importante ho paura che lui non sia all'altezza della cifra. L'ammonizione di Chiesa è eccessiva, non era simulazione, ingiusta la multa, dovrebbero darla anche agli arbitri quando sbagliano".