Graziani: "Kokorin è un errore che può capitare. La Fiorentina aveva ricevuto recensioni importanti"
L'ex bomber viola Francesco Graziani ha voluto difendere la società viola per l'acquisto sbagliato di Kokorin
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2022 14:01
L'ex giocatore Ciccio Graziani ha parlato dell'acquisto sbagliato di Kokorin ai microfoni del Pentasport. Queste le sue parole: "La viola non lo aveva preso perchè è un bel ragazzo alto e biondo. Si può sbagliare valutazione in alcuni acquisti. Inoltre la società ha avuto pareri importanti come quello di Capello e quello di Mancini. Sono errori che possono capitare"
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