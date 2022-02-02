Graziani: "Kokorin è un errore che può capitare. La Fiorentina aveva ricevuto recensioni importanti"

L'ex bomber viola Francesco Graziani ha voluto difendere la società viola per l'acquisto sbagliato di Kokorin

L'ex giocatore Ciccio Graziani ha parlato dell'acquisto sbagliato di Kokorin ai microfoni del Pentasport. Queste le sue parole: "La viola non lo aveva preso perchè è un bel ragazzo alto e biondo. Si può sbagliare valutazione in alcuni acquisti. Inoltre la società ha avuto pareri importanti come quello di Capello e quello di Mancini. Sono errori che possono capitare"

GRAZIANI AVVERTE I TIFOSI

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