Graziani avverte: “I tifosi stiano attenti a far stancare Commisso perchè mette in vendita la squadra”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore viola e campione del mondo Francesco Graziani. Queste le sue parole: “Commisso? Occhio a fare stancare quest’uomo, perchè poi ci mette in vendita la squadra e torniamo di nuovo nel buio. Adesso ci sono dei buoni risultati. Cessione Vlahovic? Questo ragazzo non lo potevi più tenere perchè aveva già detto che sarebbe andato a zero. Kokorin? Si può sbagliare valutazione. Inoltre hanno avuto pareri importanti come quello di Capello. Sono errori che possono capitare”

IL PRESIDENTE DEL GALATASARAY HA ANNUNCIATO L’ARRIVO DI PULGAR