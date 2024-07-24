Graziani: "Kean a Firenze ha la sua ultima opportunità per dimostrare di essere un giocatore di valore, è una scommessa"

L'ex attaccante viola ha snocciolato vari temi riguardo alla Fiorentina ed al suo mercato ancora in sospeso

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani che ha parlato di vari temi legati al mondo viola: "Colpani ha fatto cose egregie al Monza, è un buon giocatore e sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina, però non può essere all'altezza di Nico che è un punto fondamentale per noi. Se la questione è vendere Nico e prendere Colpani, allora no, ma se giocano insieme allora sarebbe perfetto. Se Nico partisse, dovremmo prendere uno dello stesso valore."

Su Kean: "A Firenze è la sua ultima opportunità, mi auguro faccia bene per la Fiorentina perché può essere un giocatore davvero importante per Palladino. Kean è una scommessa che avrei fatto pure io perché può crescere tanto, è un giocatore che a 18 anni era un fenomeno."

Sulla società: "La mancanza di Joe si fa sentire, il presidente è stanco, mi dà l'impressione che qualcosa si sia perso per strada. Credo che se arrivasse la giusta offerta potrebbe vendere, ma non penso che voglia adagiarsi in una dimensione di metà classifica. La dimensione della squadra è dal settimo posto in su".

Su Sottil: "Ci devi puntare sul serio altrimenti è giusto che se ne vada perché ormai sono troppi anni che deve sbocciare, credo che la Fiorentina deve capire cosa fare anche con lui, ci sono ancora degli esuberi da piazzare come Nzola o Amrabat".

Sul modulo: "Non giocherei mai a 3 perchè preferirei essere di più in difesa rispetto ai loro attaccanti. Preferisco stare con quattro sentinelle dietro anziché mettermi a 3 ed essere scoperto."

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