Graziani: “Il progetto deve andare avanti con o senza Vlahovic. Non capisco il suo comportamento”

Ciccio Graziani, ex calciatore Viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Dusan Vlahovic, tema molto caldo in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non capisco perché si sia irrigidito in questa maniera, ma quanto vuole guadagnare? La Fiorentina gli dà una grande opportunità sia a livello economico che sportivo. Comunque a me, da tifoso, interessa più che la Fiorentina porti avanti il suo progetto, con o senza Vlahovic. A gennaio capiremo tante cose in più rispetto a oggi, la Fiorentina non può permettersi che questo ragazzo vada via senza che porti in dote un bel po’ di milioni. In ogni caso la società viola dovrà prendere un attaccante”.

LEGGI ANCHE: