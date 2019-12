Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Ciccio Graziani: “Iachini in viola? È esperto di salvezze, con l’Empoli però non c’è riuscito e sarei andato su un altro allenatore. Serve un attaccante con esperienza, Vlahovic da solo non può farcela, sono preoccupato perchè nelle ultime gare la Fiorentina ha giocato bene, Montella andava cambiato dopo la sconfitta contro il Lecce. Serve un centravanti da 10 goal da gennaio a fine stagione”.