Graziani: “Gudmundsson non arriverà mai. Sono convinto che Belotti farà qualcosa di buono alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Ciccio Graziani. Queste le sue dichiarazioni: “Sono convinto che Belotti qualcosa di buono a Firenze possa farlo. Per le qualità tecniche e la fame che ha credo che in questi mesi possa far bene. Io dico sempre che non si possono fare 100 goal in Serie A per caso. Se ritrova la forma e l’entusiasmo che aveva a Torino può essere d’aiuto per la stagione. Devi dargli subito fiducia, cosa che secondo me negli ultimi anni gli è mancata molto. La Fiorentina aveva bisogno di qualcuno davanti e in questa trattativa penso che ci sia anche la mano di Italiano. Per quanto riguarda Gudmundsson secondo me non arriverà mai”.

DI MARZIO ANNUNCIA: “TUTTO FATTO PER IL PRESTITO DI BARAK AL CAGLIARI, MANCA SOLO L’OK DELLA FIORENTINA”