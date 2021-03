Graziani: “Fiorentina non può perdere, altrimenti trova il Cagliari a -4. Stasera finirà due a due”

Per parlare dell’imminente match Fiorentina-Roma, Labaroviola ha contattato Francesco Graziani, doppio ex della sfida.

Buongiorno Ciccio, che partita ti aspetti stasera?

“È una partita importantissima, entrambe arrivano da una sconfitta bruciante. I viola con un risultato positivo potevano essere definitivamente fuori dalla lotta salvezza, invece ora con una sconfitta rischiano di trovarsi il Cagliari a meno 4. I giallorossi dal canto loro hanno dominato la gara con il Milan, ma sono stati condannati da errori marchiani in fase difensiva. La classifica comunque gli permette di tutto”.

Come valuti i deludenti risultati contro le grandi della Roma?

“Non è tutto così semplice neanche con le piccole, infatti gli uomini di Fonseca hanno faticato anche a Benevento. Anche per questo stasera la gara non ha un esito scontato”.

La querelle Dzeko-Fonseca è rientrata?

“Assolutamente no, entrambi lasceranno Roma a fine anno. Fonseca verrà cambiato se non centra la Chiampions, il bosniaco è mal sopportato dall’ambiente”.

Venendo alla Fiorentina, che formazione ti aspetti?

“Il tecnico di Orzinuovi ha fatto a suo tempo una scelta, si riparte dai 5 difensori, 3 centrocampisti e Ribery in appoggio a Vlahovic”.

Callejon può essere ancora una soluzione?

“Per me no, Prandelli non vede proprio lo spagnolo. Anche come sostituto dei titolari fa fatica ad entrare”.

Dacci un pronostico..

“Sarà una gara piena di gol, finirà 2-2”.

Marco Collini

