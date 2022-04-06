Graziani: "Cabral è pesce fuor d'acqua, devono servirlo di più. Gli avversari sanno sempre dove va Nico"

L'ex giocatore della Fiorentina Cicco Graziani ha parlato ai microfoni del Pentasport di Cabral e Nico Gonzalez

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"Cabral? Devono servirlo di più era un pesce fuor d'acqua. Fossi stato il suo posto avrei rincorso Sottil per tutto il campo dopo il passaggio non fatto. Mi piace come si muove ma gli arrivano pochi palloni. Nico Gonzalez? Se gioca a piede invertito, gli avversari sanno sempre dove va. Quindi o riesce a concludere a rete in modo efficace, oppure viene fermato. Forse bisognerebbe parlare anche con lui per capire in quale ruolo si trova meglio”.

IKONE' E UNA TRADUZIONE ERRATA

https://www.labaroviola.com/la-traduzione-di-ikone-e-mal-riportata-mai-detto-fiorentina-club-intermedio-e-lintervista-e-di-gennaio/171628/