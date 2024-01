Gran gol di Ikonè in allenamento. Fiorentina pubblica video sui social: indizio sulla sua permanenza?

Pochi minuti fa la Fiorentina ha postato sui profili social ufficiali del club il video di un grandissimo gol di Ikonè nel corso della partitella di allenamento al Viola Park. Il futuro dell’attaccante francese non è ancora definito, e negli ultimi giorni si rincorrono voci su un suo addio a Firenze, ma questa mossa social da parte della Fiorentina potrebbe far pensare alla permanenza di Jorko in maglia Viola.

Di seguito il video della rovesciata di Ikonè pubblicato sul profilo Instagram della Fiorentina:

