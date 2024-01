Josip Brekalo lascia la Fiorentina. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà è fatta per il suo passaggio alla Dinamo Zagabria in prestito secco fino a fine stagione. L’esterno classe 1998 era arrivato a titolo definitivo a Firenze lo scorso gennaio per poco meno di 1 milione e lascia la squadra viola dopo 12 mesi molto deludenti.