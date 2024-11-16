Gran Galà, Palladino eletto Giovane Allenatore Dell'Anno. Colpani e Ranieri nella top 11 di Serie A

Tanta Fiorentina premiata al Gran Galà del calcio. Spiccano Palladino, Colpani e Ranieri ma ci sono riconoscimenti per Commisso e Ferrari

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2024 14:45

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