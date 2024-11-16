Gran Galà, Palladino eletto Giovane Allenatore Dell'Anno. Colpani e Ranieri nella top 11 di Serie A
Tanta Fiorentina premiata al Gran Galà del calcio. Spiccano Palladino, Colpani e Ranieri ma ci sono riconoscimenti per Commisso e Ferrari
Lunedì 18 novembre, al via il Gran Galà Calcio del Calcio Italiano riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2023/2024. L'evento si appresta a vivere la sua tredicesima edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi.
Tante le stelle del panorama calcistico che verranno premiate per la stagione 2023-2024, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo media-informazione. Confermata anche in questa edizione la premiazione dei Miglior 11 di A e B e C.
Per la Fiorentina, saranno premiati Andrea Colpani e Luca Ranieri, presenti nella top 11 Lega Serie A 2023/2024. Riceveranno un riconoscimento anche Raffaele Palladino, in qualità di giovane allenatore dell’anno, Rocco Commisso, miglior presidente dell’anno per la Lega Serie A femminile, e Alessandro Ferrari, responsabile comunicazione dell’anno.
https://www.labaroviola.com/palladino-vivo-al-viola-park-non-voglio-perdere-neanche-un-minuto-per-della-giornata-per-la-fiorentina/277187/