Gonzalez: “Vlahovic è un animale, io sono un pazzo in campo. Batistuta ha fatto la storia”

Nico Gonzalez ha parlato al canale You Tube della Serie A, queste le parole del giocatore della Fiorentina:

“Ho scelto il numero 22 perchè quando sono arrivato alla Fiorentina era libero, in Argentina vuol dire loco, l’ho utilizzato in passato perchè mi piace tanto, rappresenta la mia personalità, è un numero speciale per me. Dimostro sul campo di essere un pò pazzo.

Mi considero un giocatore molto aggressivo e gioco i 90 minuti sempre al 100%, i tifosi lo vedono e sono molto motivanti, grazie a loro mi sento sicuro. Come giocatore mi piace fare l’uno contro uno anche se non sempre esco vincitore, lo faccio anche per creare spazio per la squadra.

Vlahovic è un animale, lo vedono tutti e tutti lo vogliono nella propria squadra. Siamo molto amici dentro e fuori dal campo, siamo uniti, dobbiamo continuare a lavorare cosi, è un grande ragazzo e si merita tutto quello che gli sta accadendo.

Batistuta ha fatto la storia qui a Firenze. Io e Martinez Quarta vogliono dare una bella immagine dell’Argentina, certo che la strada che stiamo seguendo è quella giusta. Dobbiamo continuare cosi” conclude Nico Gonzalez.

