Gonzalez salterà la Juventus, se si negativizza partirà per l’Argentina e salterà anche il Milan

Nico Gonzalez è stato riscontrato positivo al Covid praticamente una settimana fa, alla vigilia della partita contro la Lazio di mercoledi scorso. L’argentino purtroppo, pur essendo asintomatico, non si è ancora negativizzato e dunque salvo clamorosi colpi di scena che naturalmente ci auguriamo, dovrà saltare la partita di sabato contro la Juventus.

Se Nico Gonzalez dovesse negativizzarsi nei prossimi giorni potrà partire per l’Argentina e rispondere alla convocazione della sua nazionale per le sfide contro Uruguay sabato 13 e contro il Brasile mercoledi 17 novembre. Proprio quella contro il Brasile si giocherà a tre giorni dalla sfida di sabato 20 novembre contro il Milan capolista tra le mura amiche del Franchi. Dunque è facile immaginare, anche in linea con quanto attuato fino ad ora da Italiano, che in caso di partenza di Nico Gonzalez per la nazionale, l’argentino non farà in tempo a preparare a dovere anche la partita contro il Milan. Insomma, una doppia beffa per la Fiorentina che cosi non avrebbe a disposizione la propria stella sia contro la Juventus che contro il Milan.

Flavio Ognissanti

