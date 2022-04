Gonzalez-Cabral-Ikoné, il tridente della Fiorentina per l’Europa mette paura a tutti 

Nico Gonzalez per tanti anni può rappresentare uno dei punti di riferimento della Fiorentina. Ikoné é stato un innesto non banale. L’addio di Vlahovic ha portato Cabral e poi c’è Piatek. Il tridente per conquistare un posto in Europa é al posto giusto nel momento giusto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

