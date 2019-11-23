Giovedì sarà svelato il progetto del c.s. Nuovo stadio, l'ipotesi Campi resta in piedi

Rocco Commisso tornerà a Firenze solo la prossima settimana, ma il suo soggiorno sarà più lungo del solito. Giovedì 28 novembre a Bagno a Ripoli verrà presentato il progetto per il nuovo centro sport...

Rocco Commisso tornerà a Firenze solo la prossima settimana, ma il suo soggiorno sarà più lungo del solito. Giovedì 28 novembre a Bagno a Ripoli verrà presentato il progetto per il nuovo centro sportivo della Fiorentina. L'idea della "Casa Viola" sarà svelata direttamente dal presidente e dalle istituzioni nel corso di un'assemblea pubblica dove saranno illustrati tempi e modi relativi alla costruzione di quello che Commisso si aspetta diventi uno dei più grandi centri sportivi d'Italia. L'ipotesi Campi Bisenzio resta in piedi è di ieri l'annuncio della Soprintendenza sulla conclusione della procedura di verifica dell'interesse culturale del Franchi. Questo è quanto scrive il Corriere Fiorentino.