Giovanni Simeone nel sogno di Batistuta, il centravanti argentino si illumina parlando del Re Leone

Il nuovo centravanti viola che è vissuto nel mito di Gabriel Omar Batistuta. Un bel biglietto da visita per presentarsi a Firenze

La presentazione del “Cholito” Giovanni Simeone, nuovo centravanti della Fiorentina descrivendolo come un ragazzo semplice che si illumina parlando del mito Batigol. Il nuovo centravanti viola si presenta con la sua faccia pulita rendendo onore al cannoniere più amato dai tifosi. Scelta saggia, dato che Bati a Firenze è un perfetto biglietto da visita. Ma non c’è solo il Re Leone: passeggiando negli uffici della Fiorentina, Simeone ha visto le facce dei grandi argentini del passato: Bertoni, Diaz, il Re Leone. Tutti attaccanti.

La Gazzetta dello Sport