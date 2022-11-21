Giovanni Galli: "Nico Gonzalez non si è più fidato dello staff medico della Fiorentina dopo l'Inter"

Il tema Nico Gonzalez è un tema molto caldo in casa Fiorentina, ne ha parlato anche Giovanni Galli

Giovanni Galli, ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Secondo il mio punto di vista, dato che non abbiamo certezze, la mia sensazione è che dopo l'infortunio che Nico Gonzalez ha subito dopo la partita contro l'Inter, in cui è uscito dopo 7 minuti, penso che in quel momento ci sia stata una grande fattura tra le parti. Probabilmente lui si è risentito della sua gestione dallo staff sanitario, il ragazzo si è chiesto chi lo stesse curando ed ha fatto come si sentiva di fare lui, scegliendosi di curarsi per conto proprio, non è più fidato dallo staff medico della Fiorentina. C'è stato un contrasto ed è stato forte, intervento di Barone è stato deciso"

LA FIORENTINA VUOLE SABIRI

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