Gilardino: "Stasera sarà una bella gara. Ribery è un professionista esemplare. Castrovilli è un grande talento"

Queste le parole al Corriere Fiorentino di Alberto Giardino: "Penso che il Parma questa sera sarà agguerrito ma la Fiorentina sta acquisendo la giusta mentalità, sarà una bella gara. Ribery è un calci...

Queste le parole al Corriere Fiorentino di Alberto Giardino: "Penso che il Parma questa sera sarà agguerrito ma la Fiorentina sta acquisendo la giusta mentalità, sarà una bella gara. Ribery è un calciatore incredibile, ti dà sempre l'opportunità di essere in superiorità numerica, fa delle giocate straordinarie. È un professionista esemplare, sono contento del suo arrivo sia per la Fiorentina che per i suoi tifosi. Se è arrivato a Firenze è merito di Commisso. Chiesa è un talento, non è una novità. Castrovilli sta facendo un primo campionato da protagonista in A può solo migliorare, ha grande talento e qualità".