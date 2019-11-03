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Gilardino: "Stasera sarà una bella gara. Ribery è un professionista esemplare. Castrovilli è un grande talento"

Queste le parole al Corriere Fiorentino di Alberto Giardino: "Penso che il Parma questa sera sarà agguerrito ma la Fiorentina sta acquisendo la giusta mentalità, sarà una bella gara. Ribery è un calci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 10:42
Gilardino: "Stasera sarà una bella gara. Ribery è un professionista esemplare. Castrovilli è un grande talento" -
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Queste le parole al Corriere Fiorentino di Alberto Giardino: "Penso che il Parma questa sera sarà agguerrito ma la Fiorentina sta acquisendo la giusta mentalità, sarà una bella gara. Ribery è un calciatore incredibile, ti dà sempre l'opportunità di essere in superiorità numerica, fa delle giocate straordinarie. È un professionista esemplare, sono contento del suo arrivo sia per la Fiorentina che per i suoi tifosi. Se è arrivato a Firenze è merito di Commisso. Chiesa è un talento, non è una novità. Castrovilli sta facendo un primo campionato da protagonista in A può solo migliorare, ha grande talento e qualità".

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