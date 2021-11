Giani: “Juventus su Vlahovic? Finisca di pagare Chiesa. Per solidarietà, preferirei il Milan”

Eugenio Giani, governatore della Toscana, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 per parlare del possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Ecco le sue parole. “La Juventus vorrebbe offrire 50 milioni di euro per Vlahovic a gennaio? Intanto la Juve dovrebbe dare quello che doveva per Chiesa. Comunque Vlahovic, per quello che è accaduto sabato, per solidarietà preferirei che andasse al Milan”.

