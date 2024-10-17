Gazzetta su Adli, Bove e Cataldi: “I loro club di apparenza hanno rinunciato a loro, la Fiorentina no”

I tre sono diventati pedine fondamentali per Palladino

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha esaltato Adli, Cataldi e Bove presi allo scadere del calciomercato dalla Fiorentina: “L'artista Yacine Adli, l'uomo d'ordine Danilo Cataldi e l'eclettico Edoardo Bove. Tre giocatori che regalano ai viola versatilità a centrocampo. Una delle sfide di Raffaele Palladino è stata quella di farli convivere, senza dover scegliere ogni volta. E così è stato contro il Milan quando sono scesi in campo in contemporanea dal primo minuto. Si integrano, si completano e possono diventare il vero motore viola. I loro club di appartenenza in estate hanno rinunciato a loro, ma ora sembra che la Fiorentina non possa più rinunciarci”.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-finalmente-ha-2-terzini-che-sanno-far-male-gosens-e-dodo-sanno-difendere-e-attaccare-chiedere-al-milan/272822/