Gazzetta, sterzata della Fiorentina in attacco: 16 gol nelle ultime 6 partite

La Fiorentina torna a segnare grazie a nuove idee e nuovi protagonisti, Cabral e Jovic in ripresa, Barak torna nella sua posizione

Dopo un inizio di stagione difficile, la Fiorentina finalmente sembra aver ritrovato confidenza con il gol. Infatti nelle ultime sei gare ha una media di circa 3 gol a partita realizzandone ben 16; nonostante le pesanti assenze di Sottil e Nico Gonzalez, Vincenzo Italiano è riuscito a trovare nuove soluzioni. Il 4-2-3-1 ha portato i suoi frutti, Mandragora sembra essere il centrocampista più compatibile con Amrabat in un centrocampo a due, ciò permette ad Antonin Barak di trovarsi quasi a ridosso della punta, posizione in cui il ceco può finalmente inventare e tornare il giocatore che abbiamo visto nelle ultime due stagioni a Verona, importante sia per la sua fisicità sia per la sua capacità di sfornare gol e assist. Sulle fasce d'attacco Jonathan Ikoné sta cercando di dare continuità alle buone prestazioni contro Inter e Spezia, discorso diverso per Kouamé, la vera sorpresa di quest'anno, ormai un punto fisso per il mister e per la squadra. Inoltre bisogna tenere in considerazione il jolly Saponara, il giocatore di Forlì sembra infatti aver ritrovato una buona condizione fisica e la speranza è che il meraviglioso gol contro l'RFS possa avergli trasmesso fiducia in vista delle prossime partite. In attacco Jovic e Cabral sembrano finalmente essere sulla strada giusta, il serbo infatti ha mostrato ottime cose nelle ultime partite, manca solo la continuità a livello realizzativo in campionato; mentre il brasiliano ha messo a segno ben 3 gol nelle ultime 4 partite. Vincenzo Italiano si ritrova così una rosa motivata e che certamente sta trovando un equilibrio in tutti i reparti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

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