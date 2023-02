Gazzetta si interroga: “Supponenza o stanchezza? La Fiorentina di Italiano è in confusione”

Ecco l’analisi di Fiorentina-Bologna che troviamo nella Gazzetta dello Sport: “Primo tempo piacevole, in cui il Bologna (seguito da 1800 tifosi) ha giocato e nel quale la Fiorentina ha espresso il meglio con le… giocate dei singoli. Ma il meglio dei viola è roba breve e pare improvvisata: vero che a fine gara c’è una rovesciata di Gonzalez (spento assai) ma la confusione con la quale la squadra di Italiano cerca la via d’uscita pare preoccupante. Stanchezza? Supponenza? Resta il fatto che il Bologna non sa buttare via la palla, la gioca; e che ha evidente il senso del ragionamento, orchestrato da Dominguez, reso fiammante da Ferguson, solido con Schouten e imprevedibile con Orsolini (6 rigori su 6 in A) e Zirkzee, ricciolone giochista e verticale”.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT: “BARAK, RIGORE DA VAR, DIFFICILE VEDERLO LIVE. NIENTE RIGORE SU NICO GONZALEZ”