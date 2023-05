Gazzetta: “Prima la finale di Conference poi De Laurentiis proverà l’assalto a Italiano, obiettivo portarlo a Napoli”

Tra i profili più accreditati per il Napoli di De Laurentiis c’è quello di Vincenzo Italiano cui il produttore cinematografico pensava già nel 2021, prima di prendere Spalletti. Ma per verificare questa pista, per rispetto ai rapporti personali con Commisso e con la Fiorentina, De Laurentiis aspetta prima che i viola disputino la finale di Conference fra una settimana. Per poi capire se ci sono le condizioni di portare a Napoli il tecnico di origine siciliana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

