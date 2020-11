Gazzetta, Prandelli, idee bocciate: Castrovilli non è un trequartista, Kouame esterno mai in partita

Nessuno poteva aspettarsi miracoli da un tecnico che lavora da una manciata di giorni e solo da poche ore con il gruppo al completo. In più stavolta è venuto meno l’effetto Ribery. Che non era la giornata giusta per il campione francese si è capito al terzo dribbling sbagliato. Roba strana per uno come FR7. Franck è stato addirittura costretto a chiedere il cambio alla fine del primo tempo. La diagnosi a caldo parla di risentimento muscolare. Non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente grave. Senza Ribery e con il solito impalpabile Vlahovic la Fiorentina diventa troppo facile da leggere e da bloccare.

In più le prime scelte di Prandelli non convincono. Amrabat piazzato davanti alla difesa perde il cinquanta per cento del suo impatto; Castrovilli non ha la partenza fulminante del trequartista ma ha bisogno di arrivare da dietro; Kouame esterno d’attacco non è mai entrato in partita. In questo momento la Fiorentina deprima di tutto trovare equilibrio. E un’identità, umana e tattica, che contro il Benevento non si è mai vista. Faceva tenerezza vedere Cesare accompagnare a parole e con gli sguardi gli ultimi attacchi di una squadra vuota nella testa prima ancora che nelle gambe.

A fine partita Prandelli è stato severo nelle sue riflessioni. Davanti c’è una settimana che può aiutare la Fiorentina a voltar pagina. Prima la Coppa Italia a Udine poi la sfida con il Milan a San Siro. Serve una scossa per ripartire. Prandelli con il suo passato ha riacceso nei giorni scorsi un entusiasmo che si è subito spento al gol di Improta. Ora la Fiorentina non ha più alibi o vie di fuga. O arrivano subito i risultati o sarà una stagione tutta in salita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

