Gazzetta: "Palladino vuole Bove alla Fiorentina, la Roma apre alla cessione e chiede 13 milioni"

Palladino vuole un centrocampista giovane e che conosca il campionato italiano

Palladino vorrebbe un centrocampista giovane e che conosca il campionato italiano. Ecco quindi che la Viola torna forte su Edoardo Bove. Pradè segue da tempo il giocatore e nelle ultime ore la Roma ha aperto in maniera importante alla sua cessione. Prima il club allenato da De Rossi chiedeva dai 18 ai 20 milioni, adesso la cifra si è abbassata a 13. Così la Fiorentinapuò pensare davvero al giovane centrocampista. C'è anche la premier sul giocatore, con la concorrenza per la Fiorentina che si infittirebbe. Per questo motivo, sullo sfondo, rimane la figura di Weston McKennie. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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