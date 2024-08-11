Gazzetta: "Nico Gonzalez-Juventus? C'è l'accordo totale con la Fiorentina da giorni a 30 milioni"

Nico Gonzalez ha già l'accordo con la Juve

Sempre più Nico Gonzalez. La Juventus infatti è pronta per tentare il tutto per tutto per il numero 10 della Fiorentina. C'è un accordo totale tra le parti. La Juventus ha offerto 30 milioni per l'argentino e il sì della Fiorentina è arrivato da giorni. Inoltre, Nico Gonzalez avrebbe già un accordo con la squadra allenata da Motta. Commisso aspetta Gudmundsson, poi libererà l'argentino. Giuntoli spera ancora di inserire nella trattativa uno tra McKennie e Kostic. Per adesso però la Fiorentina chiede 30 milioni e basta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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