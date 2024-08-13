Gazzetta: "L'Inter torna su Gudmundsson, Fiorentina beffata? Marotta potrebbe offrire Arnautovic"

Che intrigo per Gudmundsson!

Che intrigo quello tra la Fiorentina e il Genoa per Albert Gudmundsson. Oltre alla questione Nico Gonzalez-Juventus, adesso si aggiunge anche l'Inter. Infatti, la squadra di Inzaghi starebbe lavorando sotto traccia sull'islandese. La Fiorentina rimane forte dell'accordo con il club e con il giocatore, ma più tempo passa e più possibilità ci sono che la trattativa salti. Il Genoa, prima di liberare Gudmundsson vuole trovare un degno sostituto. Ed è qui che entra in gioco l'Inter. Marotta non può pagare il prestito, sia per motivi economici e sia per via del processo, ma in cambio potrebbe inserire Arnautovic come contropartita.Il Genoa cerca un attaccante e ciò potrebbe cambiare i piani viola. D'altro canto, si rallenta la trattativa tra Nico Gonzalez e la Juventus. Commisso, prima di vendere il suo 10, vuole prima chiudere per Gudmundsson. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

GUDMUNDSSON VUOLE LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/sky-sport-gudmundsson-vuole-con-forza-la-fiorentina-il-genoa-cerca-il-sostituto-per-lasciarlo-andare/263968/