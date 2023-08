Gazzetta: “La Juventus vorrebbe che la Fiorentina aprisse al prestito di Amrabat o che lui si imponga”

Scrive La Gazzetta dello Sport, nonostante la cessione di Zakaria difficilmente la Juventus potrà accelerare per Sofyan Amrabat individuato come rinforzo. Il marocchino è nelle mire del Manchester United che dopo aver definito la vendita di Fred ha la possibilità di alzare l’offerta avvicinandosi ai 30 milioni. Su di lui c’è anche una pista araba. Per la Juventus il centrocampista sarebbe una possibilità solo se arrivassero cessioni importanti, se lui si impuntasse e la Fiorentina aprisse al prestito.

