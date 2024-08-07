Gazzetta: "La Juventus pensa all'acquisto di Nico con solo cash, la Fiorentina vuole 35 milioni"
La Juve fiuta il colpo Nico Gonzalez
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 09:11
Anche se su Nico Gonzalez, ora, i bianconeri valutano la possibilità di procedere cash visto che incombe l’Atalanta. Servono 35 milioni, la Fiorentina preferirebbe evitare scambi. La Juve potrebbe proporre McKennie (scadenza 2025) e Arthur. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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