Gazzetta, la Fiorentina sfida Juventus e Inter per Darmian, ma la trattativa con il Manchester...

Questo è quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport su Matteo Darmian, nel gioco delle percentuali, la rosea mette Juventus, Fiorentina e Valencia con il 20% di possibilità di prenderlo,...

Questo è quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport su Matteo Darmian, nel gioco delle percentuali, la rosea mette Juventus, Fiorentina e Valencia con il 20% di possibilità di prenderlo, l'Inter con il 40%:

"Darmian al centro del mercato. Dopo la toccata e fuga della Juve per l’immediato, resta ben impressa invece la traccia dell’Inter. Marotta s’è mosso per ostacolare Paratici, ma soprattutto per conquistare un vantaggio considerevole per l’estate. I dubbi sulla conferma di Vrsaljko inducono i nerazzurri a puntare forte sull’eclettico esterno che allo United fatica a trovare spazio. Sulle sue tracce ci sono anche il Valencia e la Fiorentina, ma tutti devono fare i conti con la rigidità della società inglese. Quindi tutto potrebbe andare per le lunghe."