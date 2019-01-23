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Gazzetta, la Fiorentina sfida Juventus e Inter per Darmian, ma la trattativa con il Manchester...

Questo è quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport su Matteo Darmian, nel gioco delle percentuali, la rosea mette Juventus, Fiorentina e Valencia con il 20% di possibilità di prenderlo,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2019 11:15
Gazzetta, la Fiorentina sfida Juventus e Inter per Darmian, ma la trattativa con il Manchester... - MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 26: Matteo Darmian of Manchester United on the ball during the Barclays Premier League match between Manchester United and Sunderland at Old Trafford on September 26, 2015 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Ian
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 26: Matteo Darmian of Manchester United on the ball during the Barclays Premier League match between Manchester United and Sunderland at Old Trafford on September 26, 2015 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Ian
Rassegna Stampa
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Questo è quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport su Matteo Darmian, nel gioco delle percentuali, la rosea mette Juventus, Fiorentina e Valencia con il 20% di possibilità di prenderlo, l'Inter con il 40%:

"Darmian al centro del mercato. Dopo la toccata e fuga della Juve per l’immediato, resta ben impressa invece la traccia dell’Inter. Marotta s’è mosso per ostacolare Paratici, ma soprattutto per conquistare un vantaggio considerevole per l’estate. I dubbi sulla conferma di Vrsaljko inducono i nerazzurri a puntare forte sull’eclettico esterno che allo United fatica a trovare spazio. Sulle sue tracce ci sono anche il Valencia e la Fiorentina, ma tutti devono fare i conti con la rigidità della società inglese. Quindi tutto potrebbe andare per le lunghe."

 

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